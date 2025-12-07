Samuel Barata e Solange Jesus 20.º na maratona de Valência

07 dez, 2025 - 18:42
O atleta português Samuel Barata foi 20.º classificado na Maratona de Valência, onde fixou a segunda melhor marca pessoal na distância. Solange Jesus terminou na mesma posição na vertente feminina.
O maratonista do Benfica, de 32 anos, completou a prova em 2:08.40 horas, sendo que o seu recorde é de 2:07.35, a terceira melhor marca nacional, atrás de António Pinto e Carlos Lopes.
Depois de ter triunfado na Maratona de Boston, em abril, o queniano John Korir foi o vencedor da corrida em Valência, em 2:02.25 horas, deixando o alemão Amanal Petros (2:04.03) na segunda posição e o norueguês Awet Kibrab (2:04.25) na terceira.
Entre as mulheres, Solange Jesus também concluiu no 20.º lugar, em 2:28.10 horas, numa corrida em que se impôs a queniana Joyciline Jepkosgei, em 2:14.00, à frente da compatriota Peres Jepchirchir (2:14.43), campeão olímpica em Tóquio2020 e mundial na capital japonesa este ano, enquanto a belga Chloe Herbiet (2:20:38) ficou com o bronze.
A 45.ª edição da Maratona de Valência contou com a participação recorde de 36.000 atletas.