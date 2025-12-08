Queta com quinto duplo-duplo da época em novo recorde de utilização

O português Neemias Queta obteve, este domingo, o quinto duplo-duplo da temporada, ao contribuir com 11 pontos e 11 ressaltos no triunfo (121-113) em casa dos Toronto Raptors, em jogo da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA).

O poste internacional luso está a ganhar mais importância nos campeões em título, tendo, diante dos Raptors, voltado a bater o seu recorde de utilização em um encontro da NBA, ao concluir a partida com 33.40 minutos, o que eleva a sua média de utilização para os 24.2 minutos.

Queta, de 26 anos, alcançou ainda o seu quinto duplo-duplo da temporada, ao somar 11 pontos e 11 ressaltos (seis ofensivos e cinco defensivos), numa partida em que também contribuiu com quatro assistências, dois desarmes de lançamento e um roubo de bola. O jogador luso conta ainda com uma média de 10,1 pontos e 8,2 ressaltos por jogo.

Os Celtics, que somaram o quinto triunfo consecutivo, ascenderam ao terceiro posto da Conferência Este, num embate em que estiveram quase sempre no comando e foram liderados por Jaylen Brown, autor de 30 pontos, cinco assistências e oito ressaltos, e Derrick White, com 27 pontos, cinco assistências e quatro ressaltos.

Nos Raptors, Brandon Ingram foi o mais influente, tendo anotado 30 pontos e conquistado quatro ressaltos.