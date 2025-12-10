Andebol. Sporting volta a derrotar FC Porto

10 dez, 2025 - 23:45
O Sporting vence o FC Porto, por 36-32, e reforça a liderança no campeonato de andebol.
Ao intervalo, os leões já ganhavam por 19-15 no pavilhão do Dragão.
Os irmãos Francisco Costa e Martim Costa estiveram em destaque, com 12 e oito golos, respetivamente.
Com esta vitória, a equipa de Alvalade sobe aos 42 pontos, mais 3 do que o FC Porto.
É a terceira vitória do Sporting sobre o FC Porto esta época depois da Supertaça (36-29) e quarta jornada (30-29).
Nota para a lesão de Diogo Rêma, guarda-redes do FC Porto e da Seleção nacional.