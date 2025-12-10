Autorizada fusão Lotto-Intermarché no World Tour

A União Ciclista Internacional (UCI) atribuiu licença de três anos do WorldTour à Lotto-Intermarché, equipa que nasceu da fusão das duas equipas belgas, assim como à NSN, que sucede à Israel-Premier Tech.

A Lotto tinha garantido a subida ao WorldTour, mas acabou por se juntar à Intermarché-Wanty, que também pertencia ao primeiro escalão do ciclismo internacional, um projeto de fusão anunciado em outubro e que foi hoje confirmado entre as 18 equipas com licença para os próximos três anos.

Após muitos protestos pró-Palestina, em especial durante a última Volta a Espanha, a Israel-Premier Tech passou a chamar-se NSN e a ter a sua sede na Suíça, embora mantenha grande parte da estrutura das últimas temporadas.

A holandesa Picnic-PostNL recebeu a licença da UCI, mas apenas para 2026, tendo de cumprir determinados critérios financeiros para conseguir a extensão para os dois anos seguintes.

Também promovida ao WorldTour, a norueguesa Uno-X também garantiu a licença para os próximos três anos, enquanto a francesa Cofidis, que foi relegada, e a Q36.5 entregaram a candidatura, mas, com o número de vagas preenchidas, acabam por continuar como ProTeams.