Em Destaque
Ténis

Tenista acusado de manipular resultados de jogos suspenso por 20 anos

11 dez, 2025 - 16:30

Quentin Folliot é o sexto tenista apanhado nesta investigação.

O tenista francês Quentin Folliot foi suspenso até 2044 por envolvimento com uma rede de manipulação de resultados.

A informação foi avançada pela Agência Internacional de Integridade do Ténis (ITIA), citada pela Agência EFE.

A suspensão deixa Folliot "proibido de jogar, treinar ou assistir a qualquer evento de ténis autorizado pelos membros da ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Federação Francesa de Ténis, Wimbledon e USTA) ou qualquer associação nacional."

O jogador foi ainda multado em 70 mil dólares [cerca de 60 mil euros] e terá de reembolsar ganhos depois de, alegadamente, ter cometido, pelo menos, 27 violações do Programa Anticorrupção no Ténis.

Folliot é o sexto tenista apanhado nesta investigação depois de Jaimee Floyd-Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet e Enzo Rimoli.

Estes tenistas são acusados de manipular resultados de jogos, receber dinheiro para não jogar ao máximo nível, oferecer dinheiro a outros jogadores para manipular jogos, fornecer informações e destruir provas.

