Basquetebol. Benfica está fora da Taça de Portugal

12 dez, 2025 - 23:08

Primeira derrota em provas nacionais.

O Benfica perdeu, em casa, por 81-82, contra o Sp. Braga e está fora da Taça de Portugal de basquetebol.

Esta foi a primeira derrota dos encarnados na temporada a nível nacional.

A equipa da Luz chegou ao intervalo a vencer por 7 pontos (43-36).

No entanto, na segunda parte os arsenalistas foram superiores e viraram o marcador.

A 15 segundos do final, o Braga perdia por um ponto, mas tinha posse de bola: Litos Cardoso tentou o triplo, falhou, mas a bola sobrou para o mesmo jogador que ainda marcou de dois a menos de um segundo do final.

