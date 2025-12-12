Ouvir
Ciclismo

Doping na W52-FC Porto. Quase cinco anos de prisão efetiva para Quintanilha e Nuno Ribeiro

12 dez, 2025 - 16:26 • Eduardo Soares da Silva com Lusa

Dirigentes da equipa vão cumprir penas de prisão efetiva, enquanto que os ciclistas foram condenados a penas suspensas.

Adriano Quintanilha e Nuno Ribeiro, dirigentes da equipa de ciclismo W52-FC Porto, foram condenados a quatro anos e nove meses de prisão efetiva pela utilização de doping por parte dos ciclistas da equipa.

Durante a leitura do acórdão do julgamento da operação "Prova Limpa", com 26 arguidos, incluindo ex-ciclistas, que decorreu num pavilhão anexo ao Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, o presidente do coletivo de juízes disse que, em súmula, "resultaram provados praticamente todos os factos" da acusação do Ministério Público (MP).

O tribunal deu como provado que Adriano Quintanilha, dono da equipa, pagava as substâncias dopantes e tinha sempre o poder de decisão final sobre as mesmas, enquanto o antigo corredor e diretor desportivo Nuno Ribeiro fazia a ligação com os atletas, adquiria os produtos ilícitos e dava instruções e orientações sobre as substâncias dopantes.

Nenhum dos restantes arguidos foi condenado a pena de prisão efetiva. Dois arguidos foram absolvidos e os restantes foram condenados a penas de prisão suspensas.

João Rodrigues, Rui Vinhas, Ricardo Mestre, Samuel Caldeira, Daniel Mestre, José Neves, Ricardo Vilela, Joni Brandão, José Gonçalves, Jorge Magalhães e Daniel Freitas foram os antigos ciclistas da antiga W52-FC Porto que foram a julgamento.

Com recurso ao doping, a W52-FC Porto dominou uma era do ciclismo nacional, tendo vencido todas as edições da Volta a Portugal entre 2018 e 2021, títulos entretanto retirados.

[Em atualização]

