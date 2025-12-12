Ouvir
Atletismo

Portugal com três estafetas em lugar de apuramento para os Mundiais

12 dez, 2025 - 19:31

Prova vai decorrer em maio de 2026 no Botswana.

Portugal ocupa atualmente lugares de apuramento para os Mundiais de estafetas de atletismo, a disputar em 2 e 3 de maio de 2026, em Gaborone, no Botswana, de acordo com os critérios divulgados pela World Athletics.

De acordo com a plataforma da federação internacional, para a competição dedicada a velocistas, Portugal está em posição de qualificação nos 4x400 metros masculinos, nos 4x100 metros femininos e nos 4x100 metros mistos.

A estafeta lusa dos 4x400 ocupa o 11.º posto de apuramento, graças aos 02.59,70 minutos do recorde nacional conseguidos por Pedro Afonso, Ericsson Tavares, João Coelho e Omar Elkhatib nas eliminatórias para os Mundiais Tóquio2025, nos quais chegaram à final, terminando no nono posto (3.09,06), após uma infelicidade numa transmissão.

Igualmente em posições de qualificação com as posições no ranking estão os coletivos nacionais de 4x100 metros mistos, com os 41,86 segundos alcançados por Frederico Curvelo, Lorène Bazolo, Gabriel Maia e Arialis Martínez, no Memorial van Damme, em Bruxelas, no passado dia 22 de agosto, e os 4x100 feminina, graças ao recorde nacional de 43,44 conseguidos no Europeu por equipas, em Madrid, no dia 28 de junho, por Lorène Bazolo, Beatriz Castelhano, Beatriz Andrade e Arialis Martínez.

Fora dos lugares de apuramento estão as estafetas lusas de 4x100 masculina, assim como a feminina e a mista de 4x400.

Decorre até 7 de abril de 2026 a qualificação para a oitava edição da competição, reservada aos 24 coletivos mais rápidos em cada distância.

