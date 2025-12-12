Ouvir
Portugal recebe Europeus de corta-mato com maior comitiva de sempre

12 dez, 2025 - 20:51 • Lusa

As provas arrancam no domingo, em Lagoa.

A+ / A-

Portugal enfrenta, com a maior comitiva de sempre, a 31.ª edição dos Europeus de corta-mato, com 42 atletas selecionados para as provas agendadas para domingo, em Lagoa, no Algarve.

Depois de Oeiras, em 1997, Albufeira, em 2010, e Lisboa, em 2019, Portugal volta a ser palco da discussão dos títulos continentais de crosse, cinco vezes conquistados por atletas lusos: Paulo Guerra venceu em quatro ocasiões e Jéssica Augusto, a única a vencer em casa, foi campeã uma vez.

O vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo foi o primeiro campeão europeu da especialidade, em 1994, num pódio em que foi secundado por Domingos Castro, o atual líder federativo.

Logo na primeira edição, disputada em Alnwick, em Inglaterra, Portugal juntou a essas duas medalhas a vitória coletiva no masculino e o bronze por equipas no feminino.

Essas foram as primeiras quatro das 59 medalhas conquistadas pela seleção lusa em 30 edições, com Paulo Guerra a reeditar os triunfos individuais, em 1995, novamente em Alnwick, em 1999, em Velenje, na Eslovénia, e em 2000, em Malmö, na Suécia, tendo ainda sido segundo em 1996, em Charleroi, na Bélgica.

O 'queniano branco', como ficou conhecido o alentejano de Barrancos, ainda só é superado no historial pelo ucraniano Serhiy Lebid, nove vezes campeão da Europa, assegurando a permanência neste segundo lugar devido à ausência do norueguês Jakob Ingebrigtsen, que, em 2024, conquistou o seu terceiro cetro.

No feminino, a turca de origem queniana Yasemin Can é a dominadora, com quatro vitórias, num palmarés que conta com a agora favoritíssima Nadia Battocletti, italiana que chegou finalmente ao título no ano passado, depois das 'dobradinhas' em juniores e em sub-23.

Jéssica Augusto, que tal como Guerra é embaixadora da competição em Lagoa, foi a única portuguesa a vencer entre a elite, há precisamente 15 anos, em 12 de dezembro de 2010, numa corrida, na pista das Açoteias, em Albufeira, em que se impôs com autoridade e Dulce Félix foi terceira.

Nessa edição, além destes dois 'metais', Portugal alcançou ainda o ouro coletivo no masculino, a prata no feminino e os bronzes na prova principal e em juniores por Yousef El Kalai e Rui Pinto, respetivamente, além do segundo lugar com a equipa de juniores masculinos.

Estas sete medalhas correspondem à edição mais laureada de Portugal, que, além das vitórias em seniores, conta ainda com triunfos individuais de Inês Monteiro, em 1999, e Jéssica Augusto, no ano seguinte, em juniores.

Além de Castro e Guerra, também Eduardo Henriques conquistou a prata em seniores, em 1999 -- a que juntou o bronze em 2003 --, tal como Dulce Félix, em 2011 e 2012, Jéssica Augusto, em 2008, e Analídia Torre, em 2000, no feminino.

Contam-se ainda as chegadas ao pódio, com o terceiro lugar, de Rui Silva, em 2007, El Kalai, em 2010, Inês Monteiro, em 2008, e Dulce Félix, em 2010 e 2013.

Mariana Machado foi terceira em sub-23, em 2021, e em juniores, em 2019, nos mais recentes pódios nacionais, depois dos segundos lugares na corrida dos mais jovens de Mónica Rosa, em 1997, e Inês Monteiro, no ano seguinte.

Ainda por estrear para Portugal está o palmarés na estafeta mista, já disputada nas últimas sete edições, para a qual a seleção nacional pode apresentar, entre outros, Isaac Nader (Benfica), juntamente com Salomé Afonso (Benfica), vice-campeã europeia indoor dos 1.500 metros e bronze nos 3.000, Nuno Pereira (Sporting) e Patrícia Silva (Sporting), bronze nos 800 em pista curta em Apeldoorn'2025.

Programa dos Europeus de corta-mato:

- Domingo, 14 dez:

9:30 Prova feminina de sub-20 (4,290 quilómetros)

10:00 Prova masculina de sub-20 (4,290 quilómetros)

10:26 Prova feminina de sub-23 (5,790 quilómetros)

11:00 Prova masculina de sub-23 (5,790 quilómetros)

11:30 Estafeta mista (4x1.500 metros)

12:00 Prova sénior feminina (7,290 quilómetros)

12:41 Prova sénior masculina (7,290 quilómetros)

