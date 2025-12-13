Ouvir
Ciclismo

João Almeida fora do Tour, mas confirmado em Giro e Vuelta

13 dez, 2025 - 15:38 • Carlos Calaveiras

Veja aqui o calendário para 2026 do ciclista luso da UAE Emirates.

O português João Almeida (UAE Emirates) não vai estar no Tour 2026. O ciclista luso confirma, no entanto, presença no Giro e na Vuelta.

"No Tour, sentes que estás num nível completamente diferente. Mas estou feliz por regressar ao Giro e por mudar um bocadinho as coisas. Vou ter a camisola rosa como objetivo, mas isto é algo fácil de dizer. O difícil é fazer...", disse João Almeida, no media day da sua equipa.

Estando confirmado nas principais corridas de Itália e Espanha, João Almeida, de 27 anos, será, seguramente, candidato a lutar pela vitória, pelo menos, numa das duas provas. Não vai, no entanto, apoiar Pogacar em França.

É este o calendário completo do português para 2026: Volta a Valência, Volta ao Algarve, Paris-Nice, Volta a Catalunha, Vota a Itália, Campeonato Nacional, Volta a Burgos, Volta a Espanha e Campeonato do Mundo.

Nota para a presença em Portugal, na Volta ao Algarve.

De recordar que em 2025, João Almeida conquistou as Voltas à Suíça, Romândia e País Basco, para alem de ter sido segundo na Vuelta.

