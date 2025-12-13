Ouvir
Europeus de corta-mato

“Não há pressão extra por ser em Portugal”

13 dez, 2025 - 18:45

Mariana Machado e José Carlos Pinto lideram seleção portuguesa em Lagoa.

A+ / A-

Os portugueses Mariana Machado e José Carlos Pinto dizem estar nas melhores formas de sempre, para enfrentarem os Europeus de corta-mato, no domingo, em Lagoa.

"Eu acredito que estou na minha melhor forma, tivemos um estágio aqui, para preparar estes campeonatos. Preparámo-los bem e eu espero que, amanhã [domingo], corra mesmo bem", afirmou Mariana Machado, na conferência de imprensa oficial da competição.

Aos 25 anos, a pentacampeã nacional de crosse é a principal candidata portuguesa às medalhas na 31.ª edição dos Europeus, depois do bronze em sub-23, em 2021 em Dublin, e em juniores, em 2019, em Lisboa, onde também contou com o apoio do público luso.

"Não há pressão extra por ser em Portugal, a pressão é a mesma de sempre, a que coloco em mim, mas o apoio dos adeptos torna tudo mais especial. Na prova vou ter de ser racional, sem me deixar ir com as emoções", referiu a atleta do Braga.

Da sua mãe, Albertina Machado, quinta nos Mundiais de corta-mato em 1988, Mariana Machado partilhou o melhor conselho: "Há muitos que podia dizer, mas ela diz sempre para acreditar em mim, acho que é o mais importante".

Igualmente otimista e assumidamente preparado, José Carlos Pinto, de 28 anos, prometeu "dar o melhor" na prova de domingo, no Parque Urbano do Parchal, no município algarvio de Lagoa.

"Sinto que estou com o melhor treinador do mundo [Gjert Ingebrigtsen] e, mentalmente, mudei muito, estou mais confiante, num excelente e desafiante grupo de treino, porque, se eles fazem, eu também consigo e vou atrás", referiu o atleta, atualmente sem clube.

Três semanas depois de ter conquistado o título de campeão de crosse pela primeira vez, neste mesmo local, avisou para a necessidade de "arrancar na frente e lá permanecer", reiterando a importância da confiança.

"Eu acho que a maior diferença que sinto, agora, é por acreditar em mim, não digo que duvidasse de mim antes, mas, agora, estou mais confiante e isso tem sido bom para mim. Venho de más temporadas, em que adorava treinar e odiava competir, agora gosto imenso competir", rematou o atleta natural de Lagares da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital.

Igualmente presente na conferência de imprensa, a italiana Nadia Battocletti, que procura bisar em vitórias em seniores, tal como fez em juniores, em 2018 e 2019, e sub-23, em 2021 e 2022, elogiando o local da prova.

"Gosto que é semelhante ao parque da minha terra, faz-me lembrar a minha infância, onde estava com os meus amigos, espero estar preparada", vincou a italiana, de 25 anos, realçando a importância do "foco e concentração, sobretudo na parte final, que é muito rápida".

A inglesa Innes Fitzgerald procura um terceiro título seguido, em juniores, reconhecendo o favoritismo: "Eu tenho sempre dúvidas, em todas as corridas, mas depois quero divertir-me. A natureza do crosse é com que cada corrida seja diferente e isso torna-o mais desafiante, mas, penso que vai correr bem".

Apesar de não ostentar o mesmo favoritismo, o dinamarquês Joel Ibler Lilleso prometeu "lutar por uma medalha, pelos primeiros lugares" e, instado a ilustrar como celebraria tal conquista, prometeu "honrar Portugal", enquanto imitava, em palco, a tradicional celebração do futebolista luso Cristiano Ronaldo.

A quarta edição dos Europeus de crosse em Portugal vai bater o recorde de participantes, com 582 atletas de 37 países, segundo o presidente da European Athletics, Dobromir Karamarinov, que, na declaração introdutória, adivinhou o que o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) diria.

"Além do recorde de participantes, sei que o Domingos Castro, de seguida, vai dizer que esta edição vai ser a melhor de sempre e eu, amanhã [no domingo], espero, confirmar", referiu o búlgaro.

Ruben Palma, vice-presidente da Câmara Municipal de Lagoa, corroborou dessa expectativa, assumindo o entusiasmo por apresentar "o maior evento desportivo que o concelho alguma vez recebeu".

