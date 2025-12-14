Jéssica Rodrigues mais perto dos Jogos Olímpicos de Inverno

A patinadora portuguesa Jéssica Rodrigues alcançou este fim de semana o apuramento para os Jogos Olímpicos de inverno em termos de ranking, precisando agora de um tempo para conseguir confirmar a vaga.

Jéssica Rodrigues conseguiu, na prova da Taça do Mundo norueguesa de Hamar, chegar aos 68 pontos, o que lhe confere o 24.º lugar do ranking, o último de apuramento para os Jogos de Milão-Cortina de 2026.

A patinadora terá agora de conseguir um tempo numa das provas que ainda serão disputadas até aos Jogos, sendo que o mesmo pode ser obtido numa das distâncias olímpicas - 500 metros, 1.000, 1.500, 3.000 ou 5.000 -, tendo até 18 de janeiro para o conseguir.

Na etapa norueguesa, Jéssica Rodrigues foi 27.ª entre 29 participantes na corrida de 500 metros da divisão B, ao concluir com 40,43 segundos, a 39 centésimos do seu recorde nacional, enquanto, nos 1.000 metros, também da divisão B, nos quais partia com o 27.º tempo entre 29 concorrentes, acabou no 24.º lugar, com o tempo de 1.21,21 minutos.

Jéssica Rodrigues vai agora tentar encontrar uma pista rápida, sendo que a prova a disputar nos Estados Unidos, em Salt Lake City, entre 16 e 18 de janeiro do próximo ano, é a principal candidata.

As distâncias dos 500 e 1.000 metros são as que estão mais próximas do objetivo da patinadora madeirense, que precisa de fazer 39,50 segundos nos 500, nos quais o seu recorde nacional de 40,03 está a apenas 53 centésimos, enquanto, nos 1.000, o seu recorde nacional de 1.18,82 minutos, está a 82 centésimos da marca necessária (1.18,00).