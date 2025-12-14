Maurício Moreira termina carreira aos 30 anos

O uruguaio Mauricio Moreira, vencedor da Volta a Portugal de 2022, anunciou a retirada do ciclismo, aos 30 anos, para se dedicar à família.

"Depois de muitos anos dedicado ao ciclismo profissional, chegou o momento de tomar a decisão que todos os desportistas enfrentam alguma vez: encerrar esta etapa da minha vida", escreveu numa publicação nas redes sociais.

Vencedor da Volta'2022 e segundo classificado da edição de 2021, atrás de Amaro Antunes, entretanto desclassificado por doping, Mauricio Moreira encerra surpreendentemente a carreira aos 30 anos, depois de duas épocas para esquecer.

"O ciclismo foi a minha casa durante anos. Proporcionou-me alegrias imensas, desafios constantes, triunfos que me marcaram e derrotas que me ensinaram. Exigi sempre o máximo de mim, com disciplina, ambição e uma entrega total. [...] Mas, nesse caminho, também deixei coisas importantes para trás", reconhece.

O uruguaio, que era um dos dois ciclistas no ativo no pelotão nacional a ter vencido a Volta - o outro é o bicampeão em título Artem Nych - diz ter percebido que "a vida também se ganha fora da estrada". "Por isso, hoje escolho mudar de rumo", revela, indicando que agora é "tempo da família, dos afetos e de um novo começo".

Além da vitória na Volta, Mauri tem no palmarés o Troféu Joaquim Agostinho (2023), o Grande Prémio O Jogo (2023), o GP Jornal de Notícias (2022), o GP Anicolor (2022), a Volta ao Alentejo (2021) e o GP Douro Internacional (2021).

O uruguaio chegou a Portugal em 2021 para representar a Efapel e rapidamente se tornou no grande dominador do calendário nacional, uma realidade que mudou a partir da Volta2023, que acabou num modesto 20.º lugar.

No ano seguinte, desistiu da prova rainha do calendário nacional, após ter desmaiado durante a quarta etapa, protagonizando depois um polémico "divórcio" da então denominada Sabgal-Anicolor, que o acusou de quebra de confiança.

A passagem pela Efapel também terminou com uma rescisão antecipada de contrato, após ter somado apenas 10 dias completos de competição esta temporada e sido deixado de fora da Volta a Portugal.

"Agradeço profundamente a cada equipa que confiou em mim, aos meus companheiros, treinadores, "staff" e a todos os que fizeram parte desta viagem. E obrigada aos adeptos, pelo apoio incondicional e o respeito durante todos estes anos", escreve ainda.

"Mauri" garante que se retira do ciclismo profissional "com a consciência tranquila", sabendo que deu "tudo". "Não me despeço com vazio, mas com gratidão, e com a certeza que agora começa uma corrida diferente, igualmente importante", termina.

Antes de chegar a Portugal, o uruguaio, que estava oficialmente sem contrato para 2026, representou a Caja Rural (2018 e 2019) e a equipa do clube Vigo-Rias Baixas.