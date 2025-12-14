Portugal, medalha de prata nos Europeus de corta-mato

Portugal sagrou-se vice-campeão da Europa de estafetas mistas de corta-mato, em Lagoa. A Itália conquistou o título pela terceira vez.

Isaac Nader, campeão mundial dos 1.500 metros, assumiu o último percurso, levando o conjunto luso do quinto ao segundo posto, em 17.16 minutos, a quatro segundos dos transalpinos.

Gaia Sabbatini, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Pietro Arese levaram a Itália ao triunfo, em 17.12 minutos, numa prova que lideraram desde o segundo percurso, à frente das seleções do Reino Unido e da França.

A estafeta lusa começou com Patrícia Silva, bronze nos 800 em pista curta em Apeldoorn2025, que terminou o seu troço no nono lugar, passando o testemunho a Rodrigo Lima, 12.º no final do seu exercício.

Seguiu-se Salomé Afonso, vice-campeã europeia 'indoor' dos 1.500 metros e bronze nos 3.000, que conseguiu ultrapassar sete rivais e entregou o testemunho a Isaac Nader no quinto lugar, deixando ao algarvio a 'oportunidade' de superar o belga Tibaut Vandelannoote, o francês Mäel Gouyette e o britânico Callum Elson, para chegar ao segundo lugar.

Portugal, com o Reino Unido em terceiro, em 17.17, a França em quarto, em 17.18, e a Bélgica em quinto, em 17.21, estreou-se no pódio das estafetas mistas de corta-mato, prova disputada apenas desde 2017, aumentando para 60 os 'metais' portugueses em 31 edições dos Europeus de crosse.

A Itália conquistou a prova pela terceira vez, repetindo os sucessos de 2022 e 2024, igualando no palmarés o Reino Unido, enquanto a França falhou o pódio pela segunda vez.

Nas provas de seniores individuais, Portugal teve menos sorte. Os principais atletas (Mariana Machado e José Carlos Pinto) desistiram a meio das respetivas provas.