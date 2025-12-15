"All I want for...": Mariah Carey é a estrela da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno

15 dez, 2025 - 12:08 • Lusa
A cantora norte-americana Mariah Carey será a protagonista do espetáculo da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026, que se realiza em 6 de fevereiro do próximo ano, no Estádio Giuseppe Meazza, anunciou esta segunda-feira a organização.
“Reconhecida em todo o mundo pela voz inconfundível e por uma produção musical que atravessa gerações e culturas, Mariah Carey encarna na plenitude a atmosfera emocional que acompanha o caminho até aos Jogos”, sustentaram os organizadores do evento, cuja cerimónia de abertura ocorrerá no estádio onde jogam as equipas de futebol do AC Milan e do Inter Milão.
A autora de sucessos como "All I Want For Christmas Is You" ou "Fantasy" é o primeiro nome conhecido para a abertura, a 6 de fevereiro, da competição de inverno. Outros participantes serão anunciados.
