Futsal

Afonso Jesus: "Ucrânia é o teste perfeito"

16 dez, 2025 - 11:48 • João Fonseca

A seleção portuguesa vai fazer dois jogos em Tavira, 19 e 21 de dezembro, para preparar o Campeonato da Europa de 2026.

A um mês de se estrear no Europeu de 2026, seleção portuguesa de futsal, viaja na quarta-feira para Tavira, onde fará dois jogos contra a Ucrânia.

Afonso Jesus, um dos escolhidos para este estágio, considera o opositor um "teste perfeito e importante nesta fase", para afinar o grupo que irá defender o título está a cerca de um mês de começar o Europeu, onde irá defender o título, conquistado nos Países Baixos, em 2022.

O fixo/ala do Benfica lembra que só defrontando adversários fortes permitirá "perceber o nível em que está a equipa" e prepará-la para as dificuldades do torneio que se jogará em Ljubljana, Eslovénia.

Na Cidade do Futebol, Jorge Braz vai testando o grupo e no Algarve, contra uma das semifinalistas do último Mundial, testará os seus jogadores contra "uma seleção muito competitiva", onde se encontram "excelentes individualidades", e uma das favoritas à vitória no torneio.

"Só o melhor Portugal será capaz de vencer estes dois jogos e o que virá adiante", afirma o internacional, apelando aos adeptos para encherem o pavilhão em Tavira.

Portugal está inserido no Grupo D, com Itália, Hungria e Polónia e estreia-se com os transalpinos a 24 de janeiro.

