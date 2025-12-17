Carlos Alcaraz anuncia que vai mudar de treinador

17 dez, 2025 - 13:15
Inesperadamente, Carlos Alcaraz anunciou que Juan Carlos Ferrero deixou de ser o seu treinador. Foi numa publicação nas redes sociais que o tenista espanhol anunciou o rompimento depois de sete anos juntos.
“Depois de mais de sete anos juntos, eu e o Juanki decidimos colocar um fim da nossa etapa juntos como treinador e jogador”, começou por escrever o número 1 do ranking ATP.
“Obrigado por teres feito realidade dos sonhos de menino. Começámos este caminho quando eu era apenas um miúdo e durante todo este tempo acompanhaste-me numa viagem incrível, dentro e fora do court. Desfrutei muitíssimo de cada passo contigo.”
Com apenas 22 anos, Alcaraz já somou 24 títulos ATP, entre eles US Open (2022, 2025), Wimbledon (2023, 2024) e Roland-Garros (2024, 2025). Dos majors, só lhe falta o Open da Austrália, o primeiro do calendário, com arranque agendado para 18 de janeiro.
“Conseguimos chegar lá acima e sinto que, se os nossos caminhos tinham de separar-se, devia ser estando lá em cima. No lugar pelo que sempre trabalhámos e onde sempre aspiramos chegar”, acrescentou.
O murciano disse ainda que Ferrero foi responsável por fazer Carlos crescer como desportista, “mas sobretudo como pessoa”.
O tenista não revelou quem estará ao seu lado em 2026: “Agora chegam tempos de mudança para os dois, novas aventuras e novos projetos. Mas tenho a certeza que os enfrentaremos da maneira correta, dando o melhor de nós, como sempre fizemos”.
Finalmente, Carlos Alcaraz desejou ao agora ex-treinador “o melhor do coração para tudo o que vem”. E ainda: “Fico com a tranquilidade de saber não deixámos nada por dar, que metemos tudo à disposição um do outro”. Contas feitas, foram 280 vitórias e 65 derrotas nos courts de ténis pelo mundo fora.