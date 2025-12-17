Carlos Alcaraz anuncia que vai mudar de treinador

Inesperadamente, Carlos Alcaraz anunciou que Juan Carlos Ferrero deixou de ser o seu treinador. Foi numa publicação nas redes sociais que o tenista espanhol anunciou o rompimento depois de sete anos juntos.

“Depois de mais de sete anos juntos, eu e o Juanki decidimos colocar um fim da nossa etapa juntos como treinador e jogador”, começou por escrever o número 1 do ranking ATP.

“Obrigado por teres feito realidade dos sonhos de menino. Começámos este caminho quando eu era apenas um miúdo e durante todo este tempo acompanhaste-me numa viagem incrível, dentro e fora do court. Desfrutei muitíssimo de cada passo contigo.”

Com apenas 22 anos, Alcaraz já somou 24 títulos ATP, entre eles US Open (2022, 2025), Wimbledon (2023, 2024) e Roland-Garros (2024, 2025). Dos majors, só lhe falta o Open da Austrália, o primeiro do calendário, com arranque agendado para 18 de janeiro.