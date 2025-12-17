Ouvir
Basquetebol

Depois de Lakers e Bucks, os New York Knicks conquistam NBA Cup

17 dez, 2025 - 12:18 • Lusa

Em Las Vegas, os Knicks, campeões da NBA em 1970 e 1973, voltaram a celebrar uma conquista, a primeira neste século.

Os New York Knicks conquistaram na terça-feira a terceira edição da NBA Cup, a mais recente competição da liga norte-americana de basquetebol, depois de vencer os San Antonio Spurs, por 124-113.

Em Las Vegas, os Knicks, campeões da NBA em 1970 e 1973, voltaram a celebrar uma conquista, a primeira neste século, depois de terem vencido a Conferência Este em 1999, antes de perderem a final contra os mesmos San Antonio Spurs, numa altura em que 19 dos jogadores dos dois atuais plantéis ainda nem eram nascidos.

A equipa de Nova Iorque sucede aos Los Angeles Lakers e aos Milwaukee Bucks como vencedora da NBA Cup, com cada jogador a receber 530 mil dólares (cerca de 450 mil euros) pela vitória.

OG Anunoby foi o melhor marcador do encontro, com 28 pontos, mais três do que Jalen Brunson, com Karl-Anthony Towns a chegar a um "duplo-duplo" (16 pontos e 11 ressaltos), apesar de ter saído com queixas físicas durante o terceiro período.

Nos Spurs, o francês Victor Wembanyama voltou a sair do banco, tal como tinha acontecido nas meias-finais, após ter recuperado de uma lesão muscular, que o afastou durante 12 jogos.

Mesmo assim, apesar de ter sido suplente pela segunda vez na carreira, Wembanyama terminou o encontro com 18 pontos, seis ressaltos e dois desarmes de lançamento, revelando, após o encontro, que a sua avó tinha morrido horas antes.

Também saído do banco, Dyaln Harper foi o melhor marcador da equipa texana, com 21 pontos, com outros cinco jogadores a passarem a dezena de pontos: De"Aaron Fox (16), Stephon Castle (15), Luke Kornet (14), Devin Vassell (12) e Harrison Barnes (11).

Apesar de este encontro não contar para a classificação da fase regular da NBA, as duas equipas seguem com registo iguais, de 18 vitórias e sete derrotas, com Knicks a serem segundos no Este e os Spurs quartos a Oeste.

