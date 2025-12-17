Ouvir
Tiago Brito. “Temos de dar uma imagem bem melhor do que foi o último jogo”

17 dez, 2025 - 16:29 • Lusa

No próximo Europeu, Portugal vai defrontar Itália, Hungria e Polónia na primeira fase.

O jogador Tiago Brito, que representa a seleção portuguesa de futsal, assumiu a importância de "dar imagem bem melhor" relativamente ao último encontro disputado, no qual Portugal foi derrotado pela Eslovénia na preparação para o Europeu.

O ala de 34 anos e internacional AA por 148 ocasiões, anteviu as partidas que a equipa portuguesa realizará ante a Ucrânia nos dias 19 e 21 de dezembro, em Tavira, considerando que este opositor irá trazer "dificuldades distintas" comparativamente à congénere eslovena, com a qual se bateu no último estágio de preparação e experienciou dois resultados diferentes: uma vitória por 3-1 e, no último teste realizado, uma derrota por 4-2.

"Essa experiência consegue trazer-me a perceção de que estamos a preparar uma fase final, mas estamos ainda num processo de preparação e o foco neste momento são estes dois jogos que temos pela frente, nos quais temos de dar uma imagem bem melhor do que foi o último jogo", assumiu, em ronda de imprensa que antecedeu o treino realizado na manhã desta quarta-feira na Arena Portugal, em Oeiras.

Tiago Brito reconhece a capacidade do conjunto ucraniano, que venceu todas as partidas que disputou no presente ano civil.

"Acho que é uma seleção muito forte na Europa. Vai obrigar-nos a estar no máximo das nossas capacidades e vai-nos trazer dificuldades bem próximas do que podemos esperar numa fase final de um campeonato da Europa", vaticinou, o jogador que ao nível de clubes representa o Sp. Braga.

No Europeu do próximo ano, a disputar na Letónia, Lituânia e Eslovénia entre 21 de janeiro e 7 de fevereiro, Portugal apresenta-se como bicampeão europeu em título (2018 e 2022) e integra o Grupo D com Itália, Hungria e Polónia, com os jogos da sua fase de grupos agendados para Liubliana, capital eslovena.

