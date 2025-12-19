Jake Paul vs. Anthony Joshua: o combate improvável entre um youtuber e um olímpico que divide o boxe

A diferença física também salta à vista. Paul, habituado ao peso cruzador (cerca de 90 kg), sobe para defrontar Joshua, que ronda os 114 kg em combate e mede 1,98 metros. Um desnível que ajuda a explicar por que motivo o britânico surge como claro favorito.

Anthony Joshua, por sua vez, chega aos 36 anos com um currículo que fala por si: medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, dois reinados como campeão mundial dos pesos‑pesados e 28 vitórias em 32 lutas profissionais, 25 delas antes do limite. Apesar de vir de uma derrota com Daniel Dubois, em junho de 2024, continua a ser visto como um lutador de elite.

Jake Paul tem 28 anos e apenas cinco anos de carreira profissional no boxe. Soma 13 combates, com 12 vitórias, sete delas por nocaute. O seu percurso tem sido marcado por escolhas mediáticas e adversários muito diferentes do padrão tradicional da modalidade.

Na madrugada de sábado, o boxe volta a estar no centro da conversa global. Jake Paul, uma das figuras mais mediáticas do desporto-espetáculo dos últimos anos, enfrenta Anthony Joshua, ex-campeão mundial dos pesos‑pesados, num combate que promete audiências recorde e várias opiniões. De um lado, a ascensão de um influenciador; do outro, o currículo de um dos nomes mais fortes do boxe britânico da última década.

Se no anúncio do combate Jake Paul admitiu algum receio, o discurso mudou radicalmente à medida que a luta se aproxima. Em declarações à imprensa, citadas pelo site "MMA Junkie", o norte‑americano garantiu sentir-se confortável com a pressão e foi mais longe ao afirmar que se considera superior ao adversário.

“Sou um pugilista melhor do que o Anthony Joshua”, disse Paul, acrescentando críticas à mobilidade do britânico, num tom provocatório que já se tornou imagem de marca.

Do lado de Joshua, o silêncio estratégico foi a resposta dominante até que disse que, se pudesse, mataria o adversário, o que gerou muitíssima polémica e reação de pares. O inglês sabe que, independentemente do resultado, este combate terá impacto direto na forma como o seu legado será recordado.

O combate vai ter oito rounds de três minutos e será o evento principal de uma noite com vários duelos. A transmissão é assegurada pela Netflix, com início do card principal por volta das 02h (hora de Portugal continental), sendo esperado que Paul e Joshua entrem no ringue cerca de duas horas depois.

Para Jake Paul, a luta representa a oportunidade de legitimar, aos olhos dos mais céticos, a sua ambição de chegar a um título mundial. Para Anthony Joshua, é um teste diferente: vencer é quase obrigatório; perder seria um dos resultados mais chocantes da história recente do boxe.

O boxe já viveu duelos eternizados de grandes campeões, de Buster Douglas frente a Mike Tyson, a Muhammad Ali contra George Foreman. Quem sabe uma vitória de Jake Paul entraria nessa conversa, talvez num patamar ainda mais improvável e num derradeiro sinal dos tempos, tendo em conta o percurso recente de ambos e até pelo rótulo de youtuber.

No fim, o combate resume-se a um choque de mundos: a era digital contra a tradição do ringue, a construção mediática contra o currículo desportivo. Seja qual for o desfecho, Paul vs. Joshua já garantiu o que mais procura: atenção global e um lugar na história do boxe contemporâneo.