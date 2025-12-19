Presidente da federação de ciclismo investigado por alegada venda fictícia de empresa

O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo está a ser investigado por alegada venda fictícia de uma empresa, avança o “Expresso” esta sexta-feira.

A Procuradoria-Geral da República confirmou o inquérito ao jornal, que escreveu que Cândido Barbosa, enquanto presidente da federação, terá contratado uma empresa da qual já foi proprietário, a StrongSpeed, para eventos da entidade que preside.

Ou seja, no coração da investigação está a influência de Barbosa na StrongSpeed, a venda da mesma e as relações com a Federação Portuguesa de Ciclismo.

Segundo o semanário, a denúncia apresentada na justiça foi enviada também para o Comité Olímpico de Portugal, que a encaminhou para o Instituto Português do Desporto e da Juventude.