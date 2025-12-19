Ouvir
Sporting vence dérbi de andebol e chega às 17 vitórias em 17 jogos

19 dez, 2025 - 21:49 • Inês Braga Sampaio

Leões vencem em casa do Benfica, por 37-29, no dérbi de acerto do calendário, e ficam seis pontos à frente dos rivais.

A equipa de andebol do Sporting venceu na visita ao Benfica, por 37-29, esta sexta-feira, e lidera o campeonato com 17 vitórias em 17 jogos.

No jogo em atraso da 13.ª jornada, Francisco "Kiko" Costa foi o melhor marcador, com 11 golos. Natán Suárez marcou sete. Do lado do Benfica, Ander Izquierdo apontou sete golos e o regressado Mikita Vailupau seis.

Com este triunfo, o Sporting passa a somar 51 pontos, com o pleno de vitórias em 17 partidas. A par no segundo lugar, com menos seis pontos (45), estão Benfica e FC Porto.

Este foi o último jogo de Benfica e Sporting em 2025, antes da pausa para o Europeu de andebol, que se realiza entre 15 de janeiro e 1 de fevereiro.

