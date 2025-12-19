Stan Wawrinka vai deixar o ténis no final da época 2026

O suíço Stan Wawrinka, que venceu três torneios do Grand Slam, anunciou, esta sexta-feira, que vai deixar o ténis no final da época 2026.

"Todos os livros precisam de um final. É altura de escrever o último capítulo da minha carreira como tenista profissional. 2026 vai ser o meu último ano no circuito", escreveu o tenista, de 40 anos, nas redes sociais.

Wawrinka sublinha que pretende "testar os limites e terminar a viagem da melhor forma possível".

"Ainda tenho sonhos neste desporto. Desfrutei de cada parte do que o ténis me deu, em especial as emoções que sinto quando jogo à vossa frente [dos fãs]. Estou ansioso por vos ver uma última vez, por todo o mundo. Um último impulso", lê-se.

Stan Wawrinka, também conhecido como "Stan de Man" e "Stanimal", a sua alcunha favorita, venceu três Majors ao longo da carreira — o Open da Austrália de 2014, Roland Garros de 2015 e o US Open de 2016. Venceu 16 títulos do circuito ATP e a Taça Davis em 2014, e conquistou a medalha de ouro de pares dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, com o compatriota Roger Federer.