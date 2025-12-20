Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Basquetebol

Celtics venceram, Neemias Queta fez 10 pontos

20 dez, 2025 - 17:38 • Lusa

Jogador luso segue com médias de 9,9 pontos, 8,0 ressaltos, 1,6 assistências e 1,3 desarmes de lançamento.

A+ / A-

O português Neemias Queta marcou 10 pontos na vitória em casa dos Boston Celtics frente aos Miami Heat, por 129-116, para a NBA.

Titular na equipa de Joe Mazzulla, Neemias Queta alinhou durante 25.01 minutos no encontro, que ficou decidido com o parcial de 20-5 no início do quarto e último período, fase em que converteram 10 triplos.

Derrick White, com nove lançamentos de três pontos em 14 tentativas, e Jaylen Brown foram os melhores marcadores da equipa de Massachusetts, com 33 e 30 pontos, respetivamente, enquanto Neemias Queta contabilizou ainda três ressaltos, três assistências e um desarme de lançamento.

No seu quinto ano na NBA, o português está a fazer a sua melhor época, com médias de 9,9 pontos, 8,0 ressaltos, 1,6 assistências e 1,3 desarmes de lançamento em 24,7 minutos por jogo.

Do lado dos Heat, que chegaram ao último parcial a perder apenas por três pontos (92-89), destacaram-se Kel'el Ware, com 24 pontos e 14 ressaltos, e Norman Powell, com 18 pontos, num encontro em que estiveram ausentes por lesão Tyler Herro e Davion Mitchell.

Os Celtics, que regressaram às vitórias, após os desaires com Millwaukee Bucks (101-116) e Detroit Pistons (105-112), permanecem no quarto lugar da Conferência Este, com 16 vitórias e 11 derrotas, enquanto os Miami Heat, que na quinta-feira tinham quebrado um ciclo de cinco derrotas seguidas, ao vencerem os Brooklyn Nets, seguem no sétimo lugar, com 15 triunfos e 13 desaires.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 19 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?