Celtics venceram, Neemias Queta fez 10 pontos

O português Neemias Queta marcou 10 pontos na vitória em casa dos Boston Celtics frente aos Miami Heat, por 129-116, para a NBA.

Titular na equipa de Joe Mazzulla, Neemias Queta alinhou durante 25.01 minutos no encontro, que ficou decidido com o parcial de 20-5 no início do quarto e último período, fase em que converteram 10 triplos.

Derrick White, com nove lançamentos de três pontos em 14 tentativas, e Jaylen Brown foram os melhores marcadores da equipa de Massachusetts, com 33 e 30 pontos, respetivamente, enquanto Neemias Queta contabilizou ainda três ressaltos, três assistências e um desarme de lançamento.

No seu quinto ano na NBA, o português está a fazer a sua melhor época, com médias de 9,9 pontos, 8,0 ressaltos, 1,6 assistências e 1,3 desarmes de lançamento em 24,7 minutos por jogo.

Do lado dos Heat, que chegaram ao último parcial a perder apenas por três pontos (92-89), destacaram-se Kel'el Ware, com 24 pontos e 14 ressaltos, e Norman Powell, com 18 pontos, num encontro em que estiveram ausentes por lesão Tyler Herro e Davion Mitchell.

Os Celtics, que regressaram às vitórias, após os desaires com Millwaukee Bucks (101-116) e Detroit Pistons (105-112), permanecem no quarto lugar da Conferência Este, com 16 vitórias e 11 derrotas, enquanto os Miami Heat, que na quinta-feira tinham quebrado um ciclo de cinco derrotas seguidas, ao vencerem os Brooklyn Nets, seguem no sétimo lugar, com 15 triunfos e 13 desaires.