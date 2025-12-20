Mathieu van der Poel ganhou primeiro duelo a Wout van Aert

20 dez, 2025 - 17:59
No primeiro confronto da época no ciclocrosse, Mathieu van der Poel levou a melhor sobre Wout van Aert.
Este sábado, na quinta etapa da Taça do Mundo de ciclocrosse, disputada em Antuérpia, Mathieu van der Poel não deu hipóteses à concorrência.
O neerlandês arrancou logo na segunda volta, isolou-se cedo e fez toda a restante corrida sozinho na frente, mesmo com um furo durante a prova.
Já Van Aert não foi além do sétimo lugar finalm depois de também ter tido um furo.
Esta segunda-feira, durante o Troféu X2O de Hofstade, os dois ciclistas voltam a defrontar-se.
Entretanto, Sweeck e Emiel Verstrynge completaram o pódio.