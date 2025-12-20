Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Mathieu van der Poel ganhou primeiro duelo a Wout van Aert

20 dez, 2025 - 17:59

Corrida de ciclocrosse vai ter novo encontro já na próxima segunda-feira.

A+ / A-

No primeiro confronto da época no ciclocrosse, Mathieu van der Poel levou a melhor sobre Wout van Aert.

Este sábado, na quinta etapa da Taça do Mundo de ciclocrosse, disputada em Antuérpia, Mathieu van der Poel não deu hipóteses à concorrência.

O neerlandês arrancou logo na segunda volta, isolou-se cedo e fez toda a restante corrida sozinho na frente, mesmo com um furo durante a prova.

Já Van Aert não foi além do sétimo lugar finalm depois de também ter tido um furo.

Esta segunda-feira, durante o Troféu X2O de Hofstade, os dois ciclistas voltam a defrontar-se.

Entretanto, Sweeck e Emiel Verstrynge completaram o pódio.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 19 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?