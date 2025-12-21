Ouvir
Basquetebol

Celtics vencem fora e Queta faz 14 pontos

21 dez, 2025 - 16:33 • Lusa

Poste português voltou a estar em destaque.

A+ / A-

Os Boston Celtics somaram a segunda vitória seguida na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem na visita aos Toronto Raptors, por 112-96, com 14 pontos do português Neemias Queta.

O poste português voltou a ser aposta inicial do treinador Joe Mazzulla, tendo alinhado 22.08 minutos do encontro, que terminou com 100% de eficácia nos lançamentos, com 14 pontos, cinco ressaltos, dois deles ofensivos e um roubo de bola.

Na sua quinta temporada na NBA, o português, de 26 anos, está a fazer a sua melhor época, com médias de 9,9 pontos, 8,0 ressaltos, 1,6 assistências e 1,3 desarmes de lançamento em 24,7 minutos por jogo.

Payton Pritchard, com 33 pontos, 19 dos quais no terceiro parcial, 10 assistências e oito ressaltos, foi o principal responsável pelo triunfo da formação de Massachusetts, que ultrapassou os Raptors na classificação.

Sem Jaylen Brown, ausente por doença, que tinha marcado 30 pontos na vitória frente aos Miami Heat (129-116), os Celtics contaram ainda com Luka Garza e Hugo Gonzalez, autores de 10 ressaltos e 12 e 10 pontos cada, respetivamente, enquanto do lado dos Raptors se destacaram Brandon Ingram e Sandro Mamukelashvili, com 24 pontos cada.

Este triunfo, o sétimo nos últimos nove jogos e o 17.º num total de 28, deixou os Celtics no terceiro lugar da Conferência Este, atrás de Detroit Pistons (22-6) e New York Knicks (19-8), enquanto os Raptors 'caíram' para o quinto posto, com 17 vitórias e 12 derrotas.

