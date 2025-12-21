Ouvir
Boxe

Combate entre pugilista e youtuber Jake Paul acaba em maxilar partido

21 dez, 2025 - 01:12 • Redação

Com um poderoso gancho de direita, o antigo campeão do mundo de pesos pesados Anthony Joshua levou o adversário ao tapete e Jake Paul recebeu um banho de realidade.

K.O. ao sexto assalto e o maxilar partido. Foi assim que terminou o combate de boxe para Jake Paul, um dos youtubers mais conhecido do mundo, e o pugilista britânico Anthony Joshua.

Com um poderoso gancho de direita, o antigo campeão do mundo de pesos pesados levou o adversário ao tapete e Jake Paul recebeu um banho de realidade no frente a frente realizado em Miami, nos Estados Unidos.

O youtuber aspirante a pugilista já foi operado, para a colocação de placas de titânio no maxilar, e também perdeu alguns dentes.

"A cirurgia correu bem, obrigado por todo o amor e apoio", escreveu Jake Paul no Instagram, que nos próximos sete dias só poderá ingerir líquidos enquanto o maxilar recupera.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter acompanhado o combate.

“No avião, acabei de ver a luta de Jake Paul, e ele esteve muito bem, sobretudo pela demonstração de GRANDE coragem frente a um Anthony Joshua muito talentoso e de grande porte”, escreveu Trump na rede social Truth Social.

“Entretenimento fantástico, mas os meus elogios vão para Jake pela sua resistência e, francamente, pela sua capacidade frente a um adversário muito maior.”

Mas nem todas as reações foram tão entusiásticas. “Isto é um espetáculo de palhaços”, escreveu no X o antigo campeão de UFC, Aljamain Sterling.

Jake Paul em 28 anos. O ponto alta da curta carreira profissional no boxe foi a vitória aos pontos sobre a lenda Mike Tyson, na altura com 58 anos, que interrompeu a reforma para um combate de exibição.

Soma 13 combates, com 12 vitórias, sete delas por nocaute. O "momento alto" foi o triunfo sobre Mike Tyson, que voltou da reforma para participar no combate de exibição.

O seu percurso tem sido marcado por escolhas mediáticas e adversários muito diferentes do padrão tradicional da modalidade.

