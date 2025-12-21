Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

Francisca Jorge, campeã nacional pela nona vez

21 dez, 2025 - 16:54 • Lusa

Já Tiago Torres é campeão pela primeira vez.

A+ / A-

Francisca Jorge tornou-se, aos 25 anos, eneacampeã portuguesa de ténis, ao derrotar na final a irmã Matilde Jorge, numa jornada em que Tiago Torres conquistou pela primeira vez o título nacional em masculinos.

Com o triunfo por 6-3 e 6-4 diante da irmã de 21 anos, Francisca Jorge igualou os nove títulos de Sofia Prazeres (1990-1998), com as duas a serem superadas apenas por Leonor Peralta, detentora de 13 troféus, 10 deles consecutivos.

Antes da final de singulares deste domingo, a sexta entre as duas, as irmãs Jorge já tinham conquistado no sábado o título de pares femininos, o sétimo em conjunto.

No lado masculino, Tiago Torres derrotou Francisco Rocha, por duplo 6-3, para erguer pela primeira vez o troféu de campeão nacional.

Responsável na véspera pelo desaire de Gastão Elias, antigo 57.º mundial que procurava o primeiro título nacional absoluto, o esquerdino lisboeta, de 23 anos, que está a viver os primeiros meses de profissionalismo, virou a desvantagem inaugural de 0-3 perante Rocha, que já tinha discutido o cetro da prova 'rainha' do ténis nacional em 2022 -- perdeu com Fábio Coelho.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 19 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?