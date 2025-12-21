Ouvir
Futsal. Portugal passa exame antes de convocatória para Europeu

21 dez, 2025 - 22:18

Depois do empate na sexta-feira, Ucrânia foi derrotada este domingo.

A seleção portuguesa de futsal derrotou a Ucrânia, por 5-2, no último jogo de preparação para o Europeu, antes da convocatória final.

Em Tavira, a equipa das quinas foi superior, depois do empate 1-1 da última sexta-feira entre as mesmas duas formações.

Os golos lusos foram apontados por Pauleta, Tiago Brito, Neves e Tomás Paçó (que bisou).

Korsun e Shved marcaram para o lado ucraniano.

Portugal é bicampeão europeu em título. O próximo vai decorrer entre 21 de janeiro e 7 de fevereiro em três países: Letónia, Lituânia e Eslovénia.

Os comandados de Jorge Braz integram o Grupo D juntamente com Itália, Polónia e Hungria.

