Natação. Benfica campeão nacional

21 dez, 2025 - 18:57
O Benfica revalidou os títulos nacionais de clubes da 1ª Divisão de natação, quer em masculinos quer em femininos.
Em masculinos, os encarnados venceram pela quarta vez consecutiva, com um total de 295 pontos, à frente de FC Porto (273) e Algés e Dafundo (239).
Descem de divisão o Fluvial Vilacondense, o Naútico de Coimbra e o SFUAP.
Em femininos, as águias terminaram com 286 pontos, à frente de Sporting (275) e FC Porto (250).
Descem de divisão GesLoures, Estarreja e Fluvial Vilacondense.
Já em 2023, o Benfica tinha feito a "dobradinha".