Nelson Oliveira andava a pedir para fazer o Giro e a Movistar vai fazer "o favor" (o Tour logo se vê)

A Movistar fez o 'favor' de concretizar o desejo de Nelson Oliveira de estar no Giro em 2026, com o ciclista português com mais presenças em grandes Voltas a não descartar, contudo, uma participação no Tour.

"Já há algum tempo tenho vindo a pedir para ir ao Giro e este ano um dos nossos líderes, o Enric Mas, vai. Então, fizeram-me esse 'favor' de estar mais uma vez no Giro", brincou o corredor bairradino, em declarações à agência Lusa.

Ciclista português com mais presenças em grandes voltas, Nelson Oliveira prepara-se para alinhar na sua 23.ª corrida de três semanas entre 8 e 31 de maio, regressando à 'corsa rosa' após quatro anos de ausência, para a sua quarta participação (esteve também nas 'startlists' das edições de 2012 e 2013).

"Foi opção minha e deles [responsáveis da Movistar], digamos assim, mas era uma corrida que eu queria fazer de novo", assumiu.

Quatro vezes olímpico -- é o ciclista com mais participações em Jogos -- e duas vezes 'diplomado' no contrarrelógio, o corredor de 36 anos não exclui, no entanto, uma presença na Volta a França.

"Primeiro, vamos fazer o Giro. A seguir, há a possibilidade [de estar na 'Grande Boucle']. Estou na lista para o Tour, caso haja algum problema [com companheiros]. Eu gostava de fazer, mas isso depois logo se vê. Depende também de como corra o Giro. O Tour ainda está muito longe, e há outras competições antes", notou.

O mais veterano dos ciclistas portugueses do WorldTour vai iniciar a época em 24 de janeiro, no Grande Premio Castellón, seguindo-se o Troféu Ses Salines (29 de janeiro) e a Volta à Comunidade Valenciana (04 a 08 de fevereiro).

'Nelsinho', como é conhecido no pelotão, vai alinhar novamente na Clássica da Figueira, em 14 de fevereiro, mas, ao contrário do que foi avançado pela organização, não vai regressar à Volta ao Algarve.

"Não faço ideia de como saiu essa notícia", disse à Lusa, indicando ainda que vai participar em duas das mais prestigiadas provas de uma semana do calendário internacional antes do Giro: o Paris-Nice (8 a 15 de março) e a Volta ao País Basco (06 a 11 de abril).

A temporada de 2026 será a 11.ª de Nelson Oliveira na Movistar e a 16.ª no WorldTour, primeira divisão do ciclismo mundial.