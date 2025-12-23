Conheça os convocados de Portugal para o Europeu de andebol

Foi divulgada, esta terça-feira, a convocatória da seleção nacional masculina de andebol para o Euro 2026.

O selecionador, Paulo Jorge Pereira, anunciou um lote alargado de 22 jogadores, quatro dos quais só se juntarão mais tarde. Luís Frade, Miguel Neves, Francisco Costa e João Gomes, que ainda se encontram em período competitivo ou em fase de recuperação, irão substituir, no dia 2 de janeiro, António Machado, João Bandeira Lourenço, Guilherme Tavares e Diogo Silva.

Diogo Rêma é a principal ausência da lista, devido a lesão. O guarda-redes do FC Porto sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Rio Maior a 28 de dezembro e, após uma pequena interrupção para a passagem de ano, os trabalhos retomam a 2 de janeiro. No dia 7, os lusos rumam a Espanha para três testes competitivos num torneio internacional que conta com a participação de seis seleções: Espanha, Tunísia, Eslováquia, Portugal, Egito e Irão. Após uma pequena paragem em casa, os Heróis do Mar viajarão para Herning, Dinamarca, a 14 de janeiro.

Portugal integra o Grupo B do Euro 2026, com Roménia, Macedónia do Norte e Dinamarca, uma das anfitriãs, juntamente com Suécia e Noruega. A equipa das quinas estreia-se a 16 de janeiro, às 17h, diante da Roménia.



Lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Valério, Gustavo Capdeville, Miguel Espinha Ferreira;

Laterais: Diogo Silva, Francisco "Kiko" Costa, Gabriel Cavalcanti, Guilherme Tavares, João Bandeira Lourenço, João Gomes, Martim Costa, Miguel Neves, Salvador Salvador;

Pontas: António Areia, Diogo Branquinho, José Luís Ferreira, Leonel Fernandes;

Centrais: Filipe Monteiro, Rui Silva;

Pivôs: António Machado, Luís Frade, Ricardo Brandão e Victor Iturriza.