Nick Kyrgios vence Aryna Sabalenka na "Batalha dos Sexos": "Foi muito equilibrado"

A temporada de 2026 só começa em janeiro, mas este domingo realizou-se no Dubai um jogo de exibição com história. A reedição da "Batalha dos Sexos" ocorreu nos Emirados Árabes Unidos e colocou de um lado Aryna Sabalenka, a líder do ranking WTA, e Nick Kyrgios, o atual número 671 do ranking ATP.

A bielorrussa deu trabalho ao australiano, perdendo por 3-6 e 3-6, mas até chegando a quebrar o serviço do jogador masculino por três vezes.

No final do jogo, Kyrgios - que não joga um jogo oficial desde meados de março - admitiu que estava "nervoso", enquanto Sabalenka disse que foi "um bom treino para a próxima época".

"Foi um jogo difícil. Ela é uma grande campeã, vencedora de Grand Slams. Não sabia como seria o jogo, mas ela chegou aqui e quebrou o meu serviço por algumas vezes. Pôs pressão, fez algumas boas jogadas. Foi um espetáculo com uma grande jogadora", afirmou Kyrgios.

No jogo, a quadra de Sabalenka era 9% menor e cada atleta tinha apenas uma tentativa de serviço por ponto.

O nome "Batalha dos Sexos" remete ao jogo entre Billie Jean King e Bobby Riggs, em 1973, que a jogadora que na altura era a nº 1 do ranking venceu - dando origem a um filme com o mesmo nome.