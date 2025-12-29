Ouvir
Boxe

Afinal, quem é Jake Paul? O rótulo "youtuber" talvez seja curto

29 dez, 2025 - 13:02 • Redação

De fenómeno das redes sociais a protagonista de alguns dos combates mais vistos da última década, Jake Paul construiu uma carreira improvável no boxe. Aos 28 anos, soma milhões, vitórias polémicas e a capacidade rara de transformar cada luta num evento global.

A+ / A-

Jake Paul deixou há muito de ser apenas “o youtuber que luta boxe”. Com um monopólio profissional robusto, audiências recorde e confrontos com campeões consagrados, o norte-americano tornou-se uma figura incontornável do boxe moderno, tanto como atleta, como empresário, num percurso que continua a dividir o mundo da luta.

Nascido em Cleveland, em 1997, Jake Joseph Paul encontrou cedo notoriedade no Vine e, mais tarde, no YouTube, onde construiu uma audiência gigantesca com conteúdos provocatórios e um estilo deliberadamente exagerado. A passagem pela Disney Channel, na série "Bizaardvark", ampliou a sua exposição mediática, mas terminou envolta em polémicas e conflitos públicos.

Foi nesse período que Paul assumiu de forma consciente a persona de antagonista: barulhento, controverso e calculado. Uma imagem que viria a ser central na forma como se apresentou ao boxe.

A estreia nas lutas aconteceu em 2018, contra o youtuber Deji, num combate amador que bateu recordes de audiência online. O sucesso do evento mostrou o potencial comercial do cruzamento entre o entretenimento digital e o boxe.

Ao contrário de muitos criadores de conteúdo, Jake Paul decidiu levar o desafio mais longe. Passou a treinar a tempo inteiro, montou uma equipa técnica experiente e assumiu o boxe como carreira principal. “Não estou aqui para fazer uma luta ocasional”, repetiu ao longo dos anos.

Entre 2020 e 2022, Paul construiu a sua carreira enfrentando sobretudo ex-lutadores de MMA, como Ben Askren, Tyron Woodley e Anderson Silva. As escolhas geraram críticas, mas também vitórias claras, algumas por nocaute, que mostraram evolução técnica e maior maturidade tática.

A primeira derrota surgiu em 2023, frente a Tommy Fury, o primeiro pugilista profissional de formação clássica que enfrentou. Apesar do revés, a exibição competitiva foi vista como um ponto de viragem na forma como passou a ser encarado dentro do meio.

Em novembro de 2024, Jake Paul venceu Mike Tyson por decisão unânime, num combate que marcou o regresso da lenda aos ringues aos 58 anos e atraiu mais de 100 milhões de espectadores via streaming. A luta foi criticada pelo desequilíbrio geracional, mas consolidou Paul como um fenómeno global.

Este ano, o norte-americano deu um passo ainda mais arriscado ao enfrentar Anthony Joshua, ex-campeão mundial dos pesos-pesados. O combate, realizado em Miami e transmitido pela Netflix, voltou a levantar dúvidas sobre segurança e credibilidade, mas confirmou algo essencial: Jake Paul tem hoje poder suficiente para dividir o ringue e a atenção do mundo com nomes históricos do boxe.

Paralelamente à carreira de pugilista, Jake Paul também se afirma como empresário. Cofundador da Most Valuable Promotions (MVP), defende bolsas mais elevadas e maior visibilidade, sobretudo para o boxe feminino.

A sua fortuna é estimada em cerca de 100 milhões de dólares, fruto da combinação entre bolsas milionárias, pay-per-view, redes sociais, patrocínios e investimentos. Um reflexo de como transformou o boxe num produto global altamente rentável.

Jake Paul continua a ser um corpo estranho no boxe tradicional. Não seguiu o caminho clássico, forçou portas e misturou espetáculo com a alta exposição mediática. Mas também obrigou o desporto a confrontar a sua própria relação com o entretenimento.

Entre críticas e números históricos de audiência, Paul já garantiu algo raro no boxe contemporâneo: ninguém fica indiferente.

