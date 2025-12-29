Afinal, quem é Jake Paul? O rótulo "youtuber" talvez seja curto

Jake Paul deixou há muito de ser apenas “o youtuber que luta boxe”. Com um monopólio profissional robusto, audiências recorde e confrontos com campeões consagrados, o norte-americano tornou-se uma figura incontornável do boxe moderno, tanto como atleta, como empresário, num percurso que continua a dividir o mundo da luta.

Nascido em Cleveland, em 1997, Jake Joseph Paul encontrou cedo notoriedade no Vine e, mais tarde, no YouTube, onde construiu uma audiência gigantesca com conteúdos provocatórios e um estilo deliberadamente exagerado. A passagem pela Disney Channel, na série "Bizaardvark", ampliou a sua exposição mediática, mas terminou envolta em polémicas e conflitos públicos.

Foi nesse período que Paul assumiu de forma consciente a persona de antagonista: barulhento, controverso e calculado. Uma imagem que viria a ser central na forma como se apresentou ao boxe.

A estreia nas lutas aconteceu em 2018, contra o youtuber Deji, num combate amador que bateu recordes de audiência online. O sucesso do evento mostrou o potencial comercial do cruzamento entre o entretenimento digital e o boxe.

Ao contrário de muitos criadores de conteúdo, Jake Paul decidiu levar o desafio mais longe. Passou a treinar a tempo inteiro, montou uma equipa técnica experiente e assumiu o boxe como carreira principal. “Não estou aqui para fazer uma luta ocasional”, repetiu ao longo dos anos.

Entre 2020 e 2022, Paul construiu a sua carreira enfrentando sobretudo ex-lutadores de MMA, como Ben Askren, Tyron Woodley e Anderson Silva. As escolhas geraram críticas, mas também vitórias claras, algumas por nocaute, que mostraram evolução técnica e maior maturidade tática.