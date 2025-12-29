Pugilista Anthony Joshua ferido em acidente na Nigéria. Duas pessoas morreram

O pugilista britânico Anthony Joshua sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um acidente de viação que vitimou outras duas pessoas, nas imediações de Lagos, na Nigéria, esta segunda-feira.

Cinco homens seguiam no carro, quando este colidiu com um camião parado na beira da estrada que liga Ibadan a Lagos, a nordeste da maior cidade da Nigéria. De acordo com as autoridades locais, suspeita-se que o veículo, um todo-o-terreno da marca Lexus, circulava em excesso de velocidade e ter-se-á despistado ao tentar fazer uma ultrapassagem.

Duas pessoas morreram no acidente, ambas oriundas de fora da Nigéria. Joshua foi resgatado vivo, ao fim de quase dez minutos inconsciente. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o rosto do pugilista a contorcer-se de dor à medida que ele é removido do veículo.

Além de Anthony Joshua, que sofreu ferimentos ligeiros, e das duas vítimas mortais, seguiam no carro mais duas pessoas, que saíram ilesas. A polícia acudiu ao local três minutos depois de ter sido dado o alerta.

De acordo com um familiar de Joshua, o pugilista, que é britânico mas tem raízes nigerianas, estava a caminho da residência da família em Lagos.

Antigo campeão do mundo de pesos pesados, Anthony Joshua voltou à ribalta, este mês, com a vitória, num combate de exibição, sobre o "youtuber" Jake Paul. Luta essa que terminou com K.O, ao sexto assalto.