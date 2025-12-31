São Silvestre da Amadora celebra 50 anos com recorde de participantes

A 50.ª edição da corrida de São Silvestre da Amadora, a mais antiga de Portugal Continental, será também a mais concorrida de sempre.

Em declarações a Bola Branca, o presidente da Câmara da Amadora antecipa que dezenas de milhares de pessoas encherão as ruas da cidade, esta quarta-feira, para ver uma corrida com recorde de participantes.

"São cerca de três mil inscritos na prova dos dez quilómetros, mais cerca de 300 crianças na corrida das crianças, que acontece mais cedo. É uma prova icónica para a cidade da Amadora e para os amadorenses. Regularmente, são cerca de 80 mil pessoas que vêm para as ruas da cidade ver estes atletas correr", assinala Vítor Ferreira.

O autarca realça a adesão dos amadorenses à sua São Silvestre, que todos os anos, desde 1975, se realiza no dia 31 de dezembro.

A primeira edição foi ganha por Carlos Lopes. Também já por lá passaram campeões nacionais e internacionais como Rosa Mota, António Leitão, Aurora Cunha e Fernanda Ribeiro.

Este ano, entrarão em prova nomes como Ruben Amaral, atual campeão nacional dos 5.000 metros, nos homens; e Joana Ferreira, vice-campeã nacional dos 10.000 metros, Ana Mafalda Ferreira, bronze nos nacionais de corta-mato, e Laura Taborda, campeã nacional dos 3.000 metros barreiras em 2023 e 2024, nas mulheres.

Os dez quilómetros do percurso estarão inteiramente cortados ao trânsito das 16h50 às 20h00. Há outros cortes programados: na Praça São Silvestre, das 8h00 às 22h00; na Estrada dos Salgados, das 14h00 às 20h00; e na Rua Elias Garcia (sentido Venda Nova/Pingo Doce, entre os laboratórios Vitoria e a rotunda junto ao Pingo Doce), a partir das 14h00.

Animação musical e desfile de carros

A prova principal começa na Estrada dos Salgados, junto à estação de metro Amadora Este, e termina na Praça São Silvestre. No entanto, não só junto à partida e à meta vale a pena acompanhar os atletas: haverá muita animação ao longo do percurso, incluindo atuações musicais.

"No percurso da prova há seis bandas que animam esses locais, mas também temos, no início, uma zona reservada com alguns equipamentos para as crianças, onde as pessoas e as famílias podem participar. Depois, há o tradicional desfile de carros e matas antigas", explica o presidente da Câmara da Amadora, que garante que todos os locais onde o trânsito será condicionado estão "perfeitamente assinalados".

Mais que o recorde de participação e que as estrelas da modalidade que pisarão as ruas da Amadora, Vítor Ferreira considera que a São Silvestre será um sucesso se promover o desporto e a confraternidade.

"Muita participação pública, muita animação, muito desporto, para mim é essencial. Haver interação, momentos de partilha, momentos de felicidade e sempre além do desporto, da saúde e da festa, porque, no fundo, a nossa Corrida de São Silvestre é uma grande festa", enaltece.

Os atletas que vão participar na São Silvestre da Amadora poderão recolher os seus "kits" entre as 10h00 e as 16h00. A corrida das crianças começa às 16h00 e o desfile de carros clássicos e motociclos está marcado para as 17h05. A corrida principal arranca às 18h00, com a cerimónia de pódio a decorrer a partir das 19h00, a cinco horas das 12 badaladas que marcarão o início do novo ano.