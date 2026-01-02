Andebol. Ausência de Pedro Portela é “opção técnica”

02 jan, 2026 - 23:30
A seleção portuguesa de andebol prepara o Europeu da modalidade. Entre os 18 jogadores convocados há várias ausências, algumas por lesão, mas há uma que foi opção do selecionador Paulo Jorge Pereira.
Diogo Rêma, Miguel Martins e Alexandre Cavalcanti estão lesionados, mas Pedro Portela ficou fora por opção do técnico.
“Vem na sequência de pouco a pouco ir remodelando a equipa, é o que nós temos de fazer. Não há nenhuma seleção que jogue com os mesmos jogadores desde 95 até hoje. Toda a gente muda e nós também. O Pedro é dos atletas que deram muito à Seleção Nacional e temos que estar muito agradecidos e fazer sempre uma enorme festa quando os vemos porque foi sempre um gosto. E ainda não acabou, ele pode algum dia voltar a integrar a equipa, mas para já estamos à procura de uma renovação normal, natural", disse.
De recordar que Pedro Portela, de 35 anos, já ultrapassou os 500 golos pela Seleção A em 160 internacionalizações.
Paulo Jorge Pereira elogiou os mais novos a chegar ao grupo de convocados: “Também é bonito ver os putos mais novos [Filipe Monteiro e José Luís Ferreira, por exemplo], que chegam e é espetacular ver como é que eles vão entrando pouco a pouco, portanto faz parte natural do percurso.”
O Europeu da Dinamarca, Noruega e Suécia vai decorrer entre 15 de janeiro e 1 de fevereiro.
Portugal começa por defrontar a Roménia, no dia 16 de janeiro, seguindo-se depois a Macedónia do Norte e a Dinamarca, tetracampeã campeã mundial.
CONVOCADOS
Gustavo Capdeville (GR) Benfica
Diogo Valério (GR) Olympiacos
Pedro Tonicher (GR) Cuenca/ESP
Rui Silva (CT) FC Porto
Filipe Monteiro (CT) Sporting
Martim Costa (LE) Sporting
Salvador Salvador (LE) Sporting
Gabriel Cavalcanti (LE) Benfica
Miguel Neves (LE) Saint Raphael
Kiko Costa (LD) Sporting
João Gomes (LD) Gummersbach
Leonel Fernandes (PE) FC Porto
Diogo Branquinho (PE) Sporting
António Areia (PD) Tremblay
José Ferreira (PD) FC Porto
Luís Frade (PV) Barcelona
Victor Iturriza (PV) Kuwait SC
Ricardo Brandão (PV) FC Porto