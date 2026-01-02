Andebol. Ausência de Pedro Portela é “opção técnica”

A seleção portuguesa de andebol prepara o Europeu da modalidade. Entre os 18 jogadores convocados há várias ausências, algumas por lesão, mas há uma que foi opção do selecionador Paulo Jorge Pereira.

Diogo Rêma, Miguel Martins e Alexandre Cavalcanti estão lesionados, mas Pedro Portela ficou fora por opção do técnico.

“Vem na sequência de pouco a pouco ir remodelando a equipa, é o que nós temos de fazer. Não há nenhuma seleção que jogue com os mesmos jogadores desde 95 até hoje. Toda a gente muda e nós também. O Pedro é dos atletas que deram muito à Seleção Nacional e temos que estar muito agradecidos e fazer sempre uma enorme festa quando os vemos porque foi sempre um gosto. E ainda não acabou, ele pode algum dia voltar a integrar a equipa, mas para já estamos à procura de uma renovação normal, natural", disse.

De recordar que Pedro Portela, de 35 anos, já ultrapassou os 500 golos pela Seleção A em 160 internacionalizações.

Paulo Jorge Pereira elogiou os mais novos a chegar ao grupo de convocados: “Também é bonito ver os putos mais novos [Filipe Monteiro e José Luís Ferreira, por exemplo], que chegam e é espetacular ver como é que eles vão entrando pouco a pouco, portanto faz parte natural do percurso.”

O Europeu da Dinamarca, Noruega e Suécia vai decorrer entre 15 de janeiro e 1 de fevereiro.

Portugal começa por defrontar a Roménia, no dia 16 de janeiro, seguindo-se depois a Macedónia do Norte e a Dinamarca, tetracampeã campeã mundial.

CONVOCADOS

Gustavo Capdeville (GR) Benfica

Diogo Valério (GR) Olympiacos

Pedro Tonicher (GR) Cuenca/ESP

Rui Silva (CT) FC Porto

Filipe Monteiro (CT) Sporting

Martim Costa (LE) Sporting

Salvador Salvador (LE) Sporting

Gabriel Cavalcanti (LE) Benfica

Miguel Neves (LE) Saint Raphael

Kiko Costa (LD) Sporting

João Gomes (LD) Gummersbach

Leonel Fernandes (PE) FC Porto

Diogo Branquinho (PE) Sporting

António Areia (PD) Tremblay

José Ferreira (PD) FC Porto

Luís Frade (PV) Barcelona

Victor Iturriza (PV) Kuwait SC

Ricardo Brandão (PV) FC Porto