Atletismo. José Carlos Pinto reforça Sporting

03 jan, 2026 - 23:39

Atleta deixou o Benfica na época passada e tem corrido como independente nos últimos meses.

O Sporting oficializou a contratação de José Carlos Pinto, atual recordista dos 5 e dos 10 quilómetros.

O atleta, que deixou o Benfica na época passada, vive agora na Noruega, onde treina com Gjert Ingebrigtsen, considerado um dos melhores técnicos do mundo.

"É fantástico. O Sporting foi um grande impulsionador do atletismo desde o início, teve grandes nomes a correr pelo clube, e é incrível poder continuar esse legado. É um sentimento inexplicável. A curto prazo [em termos de objetivos] temos já a Taça da Europa de Corta-Mato dos Clubes Campeões Europeus, e o meu objetivo é ajudar o clube a conquistar essa competição, na estafeta mista. Depois disso, temos os Campeonatos Nacionais de Clubes", disse o atleta.

José Carlos Pinto, que vinha correndo como individual, acrescentou: "A longo prazo, claro, estão os Jogos Olímpicos de 2028 e ajudar o clube no máximo de provas possível e angariar o maior número de pontos possível".

Este domingo, já como atleta do Sporting, José Carlos Pinto vai tentar melhorar o recorde nacional dos 10 quilómetros em Valência.

O tempo a bater é 27:53 minutos.

