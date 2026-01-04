Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Atletismo

Gerson Baldé troca Benfica pelo Sporting

04 jan, 2026 - 19:15

Polivalente atleta está de regresso a Alvalade. Pode participar em várias provas.

A+ / A-

O Sporting continua a reforçar a sua equipa de atletismo e é novamente um ex-Benfica.

Depois de José Carlos Pinto (5 e 10 quilómetros), os leões oficializaram este domingo a contratação de Gerson Baldé.

O polivalente atleta, de 25 anos, tem sido a referência no salto em comprimento, mas também pode fazer salto em altura e até participar em estafetas.

Gerson Baldé estava no Benfica, mas está de regresso a Alvalade.

"É uma honra para mim estar de volta. O objetivo é ganhar títulos nacionais com o Sporting e, também, a Taça dos Clubes Campeões Europeus", disse, ao site do clube.

Na seleção, Gerson Baldé espera “alcançar uma medalha nos Europeus de ar livre e, quem sabe, também no Mundial de pista curta".

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer