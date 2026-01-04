Gerson Baldé troca Benfica pelo Sporting

O Sporting continua a reforçar a sua equipa de atletismo e é novamente um ex-Benfica.

Depois de José Carlos Pinto (5 e 10 quilómetros), os leões oficializaram este domingo a contratação de Gerson Baldé.

O polivalente atleta, de 25 anos, tem sido a referência no salto em comprimento, mas também pode fazer salto em altura e até participar em estafetas.

Gerson Baldé estava no Benfica, mas está de regresso a Alvalade.

"É uma honra para mim estar de volta. O objetivo é ganhar títulos nacionais com o Sporting e, também, a Taça dos Clubes Campeões Europeus", disse, ao site do clube.

Na seleção, Gerson Baldé espera “alcançar uma medalha nos Europeus de ar livre e, quem sabe, também no Mundial de pista curta".