Mathieu van der Poel com nona vitória no ciclocrosse

04 jan, 2026 - 16:20

Domínio total da temporada de ciclocrosse a poucos dias do início da época de estrada.

O ciclista Mathieu van der Poel continua a dominar a temporada de ciclocrosse e alcançou a nona vitória consecutiva da época.

Van der Poel ganhou este domingo a etapa da Taça do Mundo de Zonhoven, na Bélgica.

O homem da Alpecin terminou com 45 segundos de vantagem sobre Tibor del Grosso e mais de um minuto sobre Emiel Versttrynge.

Desta vez, Wout van Aert não participou, por lesão, após uma queda na corrida anterior.

De recordar que a temporada de estrada, no World Tour, começa com o Tour Down Under, entre 20 e 25 de janeiro.

