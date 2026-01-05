Ouvir
Ténis

Nuno Borges começou 2026 da melhor maneira em Hong Kong

05 jan, 2026 - 09:39 • Lusa

O rival na primeira ronda do Open de Hong Kong foi o bósnio Damir Dzumhur.

O número um português Nuno Borges entrou esta segunda-feira com o pé direito na nova temporada de ténis ao bater o bósnio Damir Dzumhur em dois parciais, na primeira ronda do Open de Hong Kong.

O jogador natural da Maia, 47.º do ranking ATP, começou melhor a partida, que abriu o quadro principal do torneio na região chinesa, ao quebrar o serviço de Dzumhur, número 66 do mundo, logo no primeiro jogo.

O bósnio de 33 anos ainda conseguiu quebrar o jogo de serviço de Borges, mas o português de 28 anos respondeu de imediato, mantendo a vantagem que chegou para conquistar o primeiro parcial por 6-4.

Dzumhur ainda ganhou o primeiro jogo do segundo set, mas Borges aproveitou um serviço mais consistente e rápido — a rondar 200 quilómetros por hora — e os muitos erros do adversário para vencer quatro jogos seguidos e fechar a partida em 6-3, em uma hora e 15 minutos.

Nos oitavos de final, Borges vai defrontar o vencedor do encontro desta segunda-feira entre dois veteranos de 37 anos: o croata Marin Cilic, 70.º do mundo e vencedor do Open dos Estados Unidos em 2014, e o francês Adrian Mannarino, número 68 do ranking.

Borges é o oitavo cabeça de série do torneio de Hong Kong, que serve também de preparação para o Open da Austrália — um dos quatro Grand Slam, os principais torneios do ténis mundial — que arranca a 12 de janeiro.

Na temporada de 2025, o maiato bateu, pela primeira vez na carreira, um jogador do top 10, o número oito mundial, o norueguês Casper Ruud, na segunda ronda de Roland Garros, em maio.

Borges chegou também à quarta ronda no Open da Austrália, em janeiro de 2025, e no Open dos Estados Unidos, em agosto, sendo ainda o primeiro português a atingir os oitavos de final do Masters 1.000 de Xangai, na China, em outubro.

