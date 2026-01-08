Carolina Pedreira eleita melhor jogadora jovem de futsal do mundo

A ala internacional portuguesa Carolina Pedreira, de 23 anos, foi eleita a melhor jovem jogadora de futsal do mundo pelo portal especializado Futsal Planet, tornando-se a primeira portuguesa a conquistar esta distinção. O prémio reconhece uma temporada de elevado rendimento ao serviço do Poio Pescamar, em Espanha, e da seleção nacional.

A distinção surge na sequência de um ano particularmente relevante na carreira da jogadora, que integrou a seleção nacional na histórica caminhada até à final do primeiro Campeonato do Mundo feminino de futsal, disputado em dezembro, nas Filipinas, onde Portugal terminou como vice-campeão.

No torneio, Carolina Pedreira teve participação direta em vários momentos ofensivos da equipa nacional, somando cinco assistências e dois golos, números que ajudaram a consolidar o seu estatuto entre as jogadoras emergentes do futsal internacional.

Atualmente a cumprir a terceira temporada consecutiva em Espanha, Carolina Pedreira representa o Poio Pescamar, depois de já ter passado por clubes como o Marín e o Burela, formação pela qual conquistou a Taça da Rainha. A experiência no futsal espanhol tem sido um passo determinante no seu percurso competitivo.