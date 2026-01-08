Carolina Pedreira eleita melhor jogadora jovem de futsal do mundo

08 jan, 2026 - 10:48 • Redação
A ala internacional portuguesa Carolina Pedreira, de 23 anos, foi eleita a melhor jovem jogadora de futsal do mundo pelo portal especializado Futsal Planet, tornando-se a primeira portuguesa a conquistar esta distinção. O prémio reconhece uma temporada de elevado rendimento ao serviço do Poio Pescamar, em Espanha, e da seleção nacional.
A distinção surge na sequência de um ano particularmente relevante na carreira da jogadora, que integrou a seleção nacional na histórica caminhada até à final do primeiro Campeonato do Mundo feminino de futsal, disputado em dezembro, nas Filipinas, onde Portugal terminou como vice-campeão.
No torneio, Carolina Pedreira teve participação direta em vários momentos ofensivos da equipa nacional, somando cinco assistências e dois golos, números que ajudaram a consolidar o seu estatuto entre as jogadoras emergentes do futsal internacional.
Atualmente a cumprir a terceira temporada consecutiva em Espanha, Carolina Pedreira representa o Poio Pescamar, depois de já ter passado por clubes como o Marín e o Burela, formação pela qual conquistou a Taça da Rainha. A experiência no futsal espanhol tem sido um passo determinante no seu percurso competitivo.
Formada no Quinta dos Lombos, a ala deu nas camadas jovens o salto para o Sporting, onde se afirmou na equipa principal ao longo de quatro temporadas. Foi no pavilhão João Rocha que começou a ganhar projeção no panorama nacional, antes de iniciar o percurso fora de Portugal.
Ao serviço da seleção nacional, Carolina Pedreira soma já 41 internacionalizações e 17 golos no escalão sénior. No seu percurso com as quinas, destaca-se também a vitória no Mundial Universitário feminino, competição onde foi uma das figuras da equipa portuguesa.
Nos prémios Futsal Planet de 2025, Portugal contou com vários nomeados em diferentes categorias, mas Carolina Pedreira foi a única representante nacional a conquistar um galardão. A jogadora sucede à colombiana Nicole Mancilla, vencedora em 2024, e à espanhola Laura Córdoba, distinguida em 2023.
O Futsal Planet atribuiu ainda os prémios de melhor jogador e melhor jogadora do mundo aos brasileiros Fabinho e Emilly Marcondes, numa edição dominada por atletas e equipas do Brasil.