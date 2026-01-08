Queta fez lembrar Robert Parish com tantos ressaltos mas Celtics perderam novamente

O poste português Neemias Queta estabeleceu na quarta-feira um recorde pessoal de 20 ressaltos, mas não foi o suficiente para os Boston Celtics sairem vencedores, em casa, frente aos Denver Nuggets, por 110-114, em jogo da fase regular da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA).

Queta, que voltou a ser titular na equipa de Boston, capturou 10 ressaltos defensivos e outros tantos ofensivos - números que nenhum jogador dos Celtics alcançava desde o histórico poste Robert Parish, em 1989 -, aos quais somou seis pontos, nos 24.27 minutos em que esteve em ação.

O novo máximo pessoal de ressaltos do poste português, bem como os 33 pontos concretizados por Jaylen Brown, foram insuficientes para os Celtics evitarem a derrota, numa partida em que estiveram ausentes os basquetebolistas mais influentes das duas equipas: Jayson Tatum, na de Boston, e o sérvio Nikola Jokic, na de Denver.

Os Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 18 conquistados, quebraram uma série de quatro vitórias seguidas, ocupando a terceira posição da Conferência Este, após a realização de 36 encontros, com um saldo positivo de 23 vitórias e 13 derrotas.

Esta temporada, Neemias Queta, de 26 anos, tem uma média de 24.6 minutos jogados pela equipa de Boston, aos quais acrescenta médias de 10 pontos e 8.2 ressaltos.