Ténis

Nuno Borges afastado do ATP 250 de Hong Kong por Andrey Rublev

09 jan, 2026 - 16:50 • Lusa

Esta competição da região chinesa é uma das que serve preparação para o Open da Austrália, um dos quatro torneios do denominado Grand Slam, que arranca a 12 de janeiro.

O número 1 do ténis português, Nuno Borges, foi esta sexta-feira derrotado pelo russo Andrey Rublev, por 6-3 e 6-4, e eliminado do torneio ATP 250 de Hong Kong, nos quartos de final da prova.

Frente ao terceiro cabeça de série do certame asiático e 16.º da hierarquia mundial, Borges, 47.º do Mundo e oitavo favorito deste torneio, só durou 01:13 horas em court.

A pancada de serviço do atleta russo terá em muito contribuído para o desfecho do encontro, já que Rublev conseguiu sete ases (saques sem que o adversário toque sequer a bola) face a escassos dois do tenista português.

Ademais, o tenista moscovita alcançou uma percentagem de pontos de 89% com o seu primeiro serviço, ao passo que o maiato se ficou pelos 70% e cedeu 25% dos pontos de quebra de serviço (break-points) ao adversário.

Esta competição da região chinesa é uma das que serve preparação para o Open da Austrália (AO, na sigla inglesa) - um dos quatro torneios do denominado Grand Slam, que arranca a 12 de janeiro.

Nuno Borges chegou em 2025 à quarta ronda no AO e no Open dos Estados Unidos, em agosto, sendo ainda o primeiro português a atingir os oitavos de final do Masters 1000 de Xangai, na China, em outubro.

