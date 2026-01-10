Ouvir
Francisco Cabral na final de pares do torneio de ténis de Brisbane

10 jan, 2026 - 11:55 • Lusa

Francisco Cabral e Lucas Miedler encerraram a temporada de 2025 com chave de ouro no Campeonato Helénico da Vanda Pharmaceuticals, onde conquistaram o seu terceiro título ATP do ano.

O português Francisco Cabral, que faz dupla com o austríaco Lucas Miedler, qualificou-se hoje para a final da variante de pares do torneio de ténis ATP250 de Brisbane, na Austrália. Os terceiros cabeças de série venceram a dupla dos franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, sextos cabeças de série, por 7-6, 4-6 e 10-7, numa partida que durou perto de duas horas (01:51). Na final do torneio, a dupla luso-austríaca vai defrontar os vencedores do embate entre os britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool e os checos Tomas Machac e Matej Vocel. Francisco Cabral e Lucas Miedler encerraram a temporada de 2025 com chave de ouro no Campeonato Helénico da Vanda Pharmaceuticals, onde conquistaram o seu terceiro título ATP do ano. Cabral e Miedler formaram dupla pela primeira vez em abril de 2025, tendo conquistado no primeiro ano juntos os títulos em Gstaad, Hangzhou e Atenas.
