José Carlos Pinto e Mariana Machado batem recordes nacionais dos 10km estrada

11 jan, 2026 - 14:41 • Lusa

Pinto foi nono e Machado 12.ª nos 10 Km de Valência, em Espanha. Ambos melhoraram marcas que já lhes pertenciam.

Atleta português José Carlos Pinto. Foto: Urs Flueeler/EPA
Mariana Machado nos Jogos Olímpicos de Paris. Foto: Hugo Delgado/Lusa
Os atletas portugueses José Carlos Pinto e Manuela Machado bateram, este domingo, os recordes nacionais dos 10 quilómetros em estrada, ao serem nono e 12.ª, respetivamente, nos 10 Km de Valência, em Espanha.

José Carlos Pinto foi nono na prova masculina, com 27.37 minutos, retirando 16 segundos a uma marca que já lhe pertencia desde outubro do ano passado (27.53).

Por seu lado, Mariana Machado terminou a prova feminina na 12.ª posição, com 30.58 minutos, menos 32 segundos do que a sua anterior marcada, de 31.30, conseguida nos Europeus de estrada, realizados em abri de 2025.

Os vencedores da prova foram o sueco Andreas Almgren, em masculinos, com 26.45 minutos, e a queniana Brenda Jepchirchir, em femininos, com 29.25.

