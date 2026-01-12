Jaime Faria avança na qualificação para o Open da Austrália. Segue-se o número 259 do mundo

O tenista português Jaime Faria qualificou-se esta madrugada para a segunda ronda de qualificação para o Open da Austrália, ao vencer o croata Luka Mikrut.

Na primeira partida do jovem de 22 anos em Melbourne, o parcial inicial foi muito equilibrado e só no 'tie-break' é que Faria consegue impôr-se por 7-6 (7-2).

Mikrut, de 21 anos, 160.º do ranking do ATP, respondeu no segundo 'set', em que consegui quebrar o serviço de Faria.

Mas o lisboeta, 151.º do mundo, conseguiu responder, equilibrar e finalmente virar o rumo do parcial, vencendo por 7-5 e fechando o encontro em uma hora e 55 minutos.

Na segunda ronda da qualificação para o Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, Jaime Faria vai defrontar o libanês de 30 anos Benjamin Hassan, número 259 do mundo.

Hassan derrotou esta segunda-feira outro jovem croata, Matej Dodig, de 19 anos, 231.º do ranking do ATP, em três parciais, por 7-5, 3-6 e 2-6.