Maratonista Albert Korir suspenso preventivamente por doping

12 jan, 2026 - 18:21 • Lusa

O queniano, vencedor da maratona de Nova Iorque em 2021, testou positivo a uma substância chamada de CERA, uma eritropoietina (EPO) sintética que imita a natural, que é produzida pelo rim humano e estimula a medula óssea a produzir glóbulos vermelhos.

O atleta queniano Albert Korir, vencedor da Maratona de Nova Iorque em 2021, foi suspenso preventivamente por doping, anunciou a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU).

De acordo com o organismo, Albert Korir, de 31 anos, acusou o uso de uma substância dopante denominada por CERA, uma eritropoietina (EPO) sintética que imita a natural, que é produzida pelo rim humano e estimula a medula óssea a produzir glóbulos vermelhos.

Korir iniciou a sua carreira na maratona em 2016, terminando em segundo lugar em Barcelona e em terceiro em Toronto, antes de vencer a Maratona da Cidade de Viena em 2017, onde bateu a marca das duas horas e nove minutos pela primeira vez.

O queniano prosseguiu a sua trajetória de sucesso vencendo a Maratona de Houston em 2019, seguida de outro triunfo em Ottawa no mesmo ano, registando a sua melhor marca pessoal de 2:08.03 horas.

A suspensão preventiva de Korir - que além de ter ganhado a Maratona de Nova Iorque em 2021, foi segundo nas edições de 2019 e 2023, e terceiro em 2025 -, surge num momento conturbado para o atletismo queniano, que viu recentemente alguns atletas sancionados por violações nas regras do doping.

