Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 12 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

Open da Austrália já mexe: Henrique Rocha na segunda ronda da qualificação

12 jan, 2026 - 10:45 • Lusa

Na edição do ano passado, Henrique Rocha chegou à final da qualificação, mas falhou a entrada no Open da Austrália, ao perder com o italiano Matteo Gigante.

A+ / A-

O tenista português Henrique Rocha qualificou-se esta madrugada para a segunda ronda de qualificação para o Open da Austrália, ao vencer o brasileiro João Lucas da Silva.

Na primeira partida em Melbourne, o jovem de 21 anos, 157.º do ranking do ATP, começou logo a quebrar o serviço do adversário, uma vantagem que reforçou para conquistar o primeiro parcial por 6-2.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O brasileiro de 25 conseguiu equilibrar o segundo 'set', mas o português acabou mais forte, vencendo os últimos três jogos para fechar o encontro com 6-4, ao fim de .

Mas Rocha conseguiu equilibrar a partida e voltou a vencer o parcial por 6-3, após uma hora e 18 minutos.

Na segunda ronda da qualificação para o Open da Austrália, Rocha vai defrontar Marco Trungelliti, número 130 do mundo e 18.º cabeça de série do primeiro torneio do Grand Slam da temporada.

Também esta segunda-feira, o veterano argentino de 35 anos venceu, em três parciais, por 2-6, 6-1 e 1-6, o tenista da casa Philip Sekulic, atual 519.º do ranking da ATP, que tinha recebido um convite da organização.

Na edição do ano passado, Henrique Rocha chegou à final da qualificação, mas falhou a entrada no Open da Austrália, ao perder com o italiano Matteo Gigante.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 12 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)