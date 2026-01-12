Reinaldo Ventura na seleção: "Uma escolha perfeita" do "melhor capitão que tive"

Partilharam o ringue apenas por nove jogos, mas nos balneários foram duas épocas inteiras. De dragão ao peito, Gonçalo Suíssas e Reinaldo Ventura coincidiram no FC Porto por duas temporadas, entre 2010 e 2011, e estava o avançado longe de imaginar que tinha à sua frente o futuro selecionador nacional.

Mas talvez a surpresa não fosse assim tão grande, caso soubesse da notícia 16 anos antes. "Eu sempre disse que ele um dia ia ser treinador. E um treinador com grande capacidade, porque é um profundo conhecedor do hóque em patins. É extremamente trabalhador, já o demonstrava como jogador e acho que está a passar isso para treinador também. Por vezes não se consegue, mas eu acho que ele está a conseguir fazê-lo", diz a Bola Branca Gonçalo Suíssas.

Apesar de curta, a partilha com Reinaldo foi suficiente para deixar marca. À Renascença, o avançado que milita agora no GRF Murches, da II Divisão Nacional, lembra as capacidades de liderança do agora selecionador. Capacidades essas que não voltou a encontrar, 15 anos depois de se ter cruzado com Ventura. "Sem dúvida nenhuma que, até hoje, foi o melhor capitão que tive. E eu já representei alguns clubes. Tem uma capacidade grande de liderança, sabe gerir o grupo, potenciar os jogadores mais novos, criar uma identidade clara dentro da pista. E quando falamos disso, podemos identificar o Reinaldo como uma escolha perfeita", diz o antigo internacional.

E a escolha manter-se-á perfeita se juntarmos o cargo de treinador da Sanjoanense? Para Gonçalo Suíssas, a situação – que não é inédita e aconteceu com os dois últimos selecionadores – não é um problema. O ex-colega até vê vantagens na divisão entre o mundo dos clubes e das seleções.

"Eu acho que isso acaba por ser um pormenor. Eu não sei qual vai ser a equipa técnica que o Reinaldo levará para a seleção, mas o trabalho de seleção é um trabalho muito pontual. O facto de estar envolvido na I Divisão até pode permitir um conhecimento mais profundo dos jogadores. Ele faz uma análise aos adversários, se calhar ainda é mais conhecedor da matéria-prima que existe na primeira divisão", antevê Gonçalo a Bola Branca.

A Hora R, de Reinaldo Ventura, será às 14h30, com apresentação na sede do Comité Olímpico de Portugal.